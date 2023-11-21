Число погибших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до четырёх

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Число погибших после массового отравления наркотиками в Астрахани увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
При этом, пострадавшие продолжают поступать в больницу. В настоящий момент зафиксировано 24 местных жителя, которые отравились метадоном.
По информации регионального Минздрава, госпитализированы оказались 19 отравившихся, двое из которых получили всё необходимое лечение и уже были выписаны. Семеро находятся в тяжёлом состоянии, а ещё три – в состоянии средней степени тяжести.
В это время троих иностранных граждан, подозреваемых в причастности к незаконному распространению наркотиков в Астрахани, уже задержали.
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В Астрахани люди массово отравились метадоном
По информации регионального Минздрава, госпитализированы оказались 19 отравившихся, двое из которых получили всё необходимое лечение и уже были выписаны. Семеро находятся в тяжёлом состоянии, а ещё три – в состоянии средней степени тяжести.
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Артем Путинцев