Число погибших от землетрясения в Китае увеличилось до 111 человек

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По меньшей мере 111 человек погибли и более 200 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,2 в китайской провинции Ганьсу, сообщило Центральное телевидение КНР.
Ранее агентство Синьхуа сообщало о том,что погибли 86 человек, и ещё 96 были ранены.
В местных СМИ сообщается, что системы водоснабжения, дороги, дома и другая инфраструктура, прилегающие к эпицентру землетрясения, получили повреждения «различной степени». Оно произошло примерно в 100 км к юго-западу от столицы провинции Ганьсу, Ланьчжоу. Больше всего пострадал уезд Цзишишань, находящийся в центре зоны бедствия.
В регион были направлены дополнительные силы спасателей и чиновники местного управления по чрезвычайным ситуациям. Председатель КНР Си Цзиньпин также призвал «приложить все усилия для поиска, спасения и ликвидации последствий землетрясения».
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В местных СМИ сообщается, что системы водоснабжения, дороги, дома и другая инфраструктура, прилегающие к эпицентру землетрясения, получили повреждения «различной степени». Оно произошло примерно в 100 км к юго-западу от столицы провинции Ганьсу, Ланьчжоу. Больше всего пострадал уезд Цзишишань, находящийся в центре зоны бедствия.
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Артем Путинцев