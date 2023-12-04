На западе Турции произошло землетрясение, толчки чувствовались в Стамбуле

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На западе Турции произошло землетрясение толчки ощущались в европейской части Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр уведомил, что ученые зафиксировали толчки магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 37 километрах к северо-западу от Бурсы.
Министр иностранных дел Турции Али Ерликая в социальной сети X написал, что эксперты уже проводят проверки на предмет ущерба после землетрясения.
Турецкие сейсмологи уже не раз предупреждали о возможном сильном землетрясении в районе столицы. Эксперты утверждают, что при толчках магнитудой 7,0 и больше, около 90 тысяч строений могут обрушиться сразу, 260 сооружений будут повреждены и в них нельзя будет жить из-за непригодности, и около 100 тысяч человек может погибнуть.
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