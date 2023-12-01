CNN: СБУ устроили диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии

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Служба безопасности Украины (СБУ) устроили диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
«Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
По его словам, взрывные устройства привели в действие во время движения поезда по железной дороге.
Напомним, 30 ноября в грузовом перегоне в Бурятии загорелась цистерна с топливом. Тогда предполагалось, что причиной возгорания стало замыкание кабельной сети.
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