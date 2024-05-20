Дагестанцы окружили отдел МВД после похищения дочери

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Семья в Левашинском районе Дагестана организовала протест возле местного отдела МВД после похищения 22-летней дочери без ее согласия. Согласно информации издания Baza в Telegram-канале, родственники утверждают, что девушка была похищена другим местным жителем, с которым она была засватана.
По их словам, она исчезла пять дней назад и сообщила матери о похищении через мессенджер, но потом перестала отвечать на сообщения.
Семья обратилась в полицию, но их заявления не были приняты. Родственники предположили, что это связано с тем, что родственники похитителя работают в МВД.
В ответ на обвинения, другая сторона утверждает, что девушка ушла добровольно. Отчаявшиеся родственники собрались у местного отдела МВД, намереваясь вернуть дочь домой.
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Семья обратилась в полицию, но их заявления не были приняты. Родственники предположили, что это связано с тем, что родственники похитителя работают в МВД.
В ответ на обвинения, другая сторона утверждает, что девушка ушла добровольно. Отчаявшиеся родственники собрались у местного отдела МВД, намереваясь вернуть дочь домой.
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Артем Кузьмин