Мигранта обвинили в попытке похищения 12-летней россиянки

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Полиция задержала в Набережных Челнах приезжего из Таджикистана, которого обвинили в попытке похищения ребенка.
По данным Telegram-канала Mash, отец 12-летней школьницы сообщил полиции о жалобе ребенка. По словам дочери, неизвестный мужчина на машине уговаривал ее сесть в салон. При этом водитель был нетрезв.
Обвиняемый заявил, что не говорил такого «девушке». Но его прервали участники допроса, заявив, что речь идёт о маленькой девочке. По словам мужчины, он просто спросил, до которого часа работает местный магазин.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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Обвиняемый заявил, что не говорил такого «девушке». Но его прервали участники допроса, заявив, что речь идёт о маленькой девочке. По словам мужчины, он просто спросил, до которого часа работает местный магазин.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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Алёна Самарева