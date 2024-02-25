Daily Star: Британец убил жену и сбежал на Майорку, но был узнан туристом в баре

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Британец Колин Уилан получил поддельный паспорт и сбежал на Майорку после того, как за полгода до этого задушил свою жену, но удача отвернулась от него, когда в баре его опознал ирландский турист. Об этом пишет газета Daily Star.
Во время суда он признал свою вину, назвал себя «трусом» и извинился перед близкими убитой им супруги. Выяснилось, что он встречался с другой женщиной из Уэльса. Он планировал жить с ней и оформил на свою жену полис страхования жизни на сумму 400 000 евро.
Уилан думал, что убийство сошло ему с рук. Он был женат на 27-летней Мэри Гоф всего шесть месяцев, когда задушил ее, но обставил это так, будто она упала с лестницы. Он бросил свою машину и одежду возле скал Хоут-Хед в Дублине, чтобы заставить полицейских думать, что он покончил с собой, прежде чем сбежать на Майорку с поддельным паспортом на имя Киана Суини. Но во время работы за стойкой ирландский турист узнал его и сообщил в полицию.
В июле 2004 года он был экстрадирован обратно в Ирландию и с тех пор находится в заключении.
«Он не участвует ни в какой программе досрочного освобождения, и ему грозит еще несколько лет заключения. Независимая комиссия по условно-досрочному освобождению примет решение, когда он выйдет, но нет никаких признаков того, что это произойдет в ближайшее время. В итоге он может отсидеть еще четыре или пять лет. <...> Обычно такой парень, как он, уже сидел бы в тюрьме открытого типа и ему разрешили дневное освобождение, но этого не произошло», — сообщил источник газеты в тюрьме Уитфилд, где содержится Уилан.
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Уилан думал, что убийство сошло ему с рук. Он был женат на 27-летней Мэри Гоф всего шесть месяцев, когда задушил ее, но обставил это так, будто она упала с лестницы. Он бросил свою машину и одежду возле скал Хоут-Хед в Дублине, чтобы заставить полицейских думать, что он покончил с собой, прежде чем сбежать на Майорку с поддельным паспортом на имя Киана Суини. Но во время работы за стойкой ирландский турист узнал его и сообщил в полицию.
«Он не участвует ни в какой программе досрочного освобождения, и ему грозит еще несколько лет заключения. Независимая комиссия по условно-досрочному освобождению примет решение, когда он выйдет, но нет никаких признаков того, что это произойдет в ближайшее время. В итоге он может отсидеть еще четыре или пять лет. <...> Обычно такой парень, как он, уже сидел бы в тюрьме открытого типа и ему разрешили дневное освобождение, но этого не произошло», — сообщил источник газеты в тюрьме Уитфилд, где содержится Уилан.
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Артем Путинцев