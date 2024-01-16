Дарью Трепову* доставили в Петербург на допрос

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Обвиняемую в совершении теракта Дарью Трепову* доставили на допрос в суд Санкт-Петербурга, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 2 апреля 2023 года Трепова* пришла на встречу дискуссионного клуба в питерском кафе «Патриот», которую проводил военкор Владлен Татарский. По версии следствия, Трепова* передала Татарскому статуэтку, которая была начинена взрывчаткой. В результате взрыва военкор погиб, ещё 42 человека получили ранения.
4 апреля 2023 года Трепову* арестовали. Следственный действия по делу о теракте длятся до сих пор. Сообщается, что Трепова* принесла в кафе взрывчатку, действую по указанию украинских кураторов.
В настоящий момент Трепова* находится в Первом западном окружном военном суде в Петербурга, где состоится допрос с её адвокатом Даниилом Берманом.
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4 апреля 2023 года Трепову* арестовали. Следственный действия по делу о теракте длятся до сих пор. Сообщается, что Трепова* принесла в кафе взрывчатку, действую по указанию украинских кураторов.
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Евгения Парфентьева