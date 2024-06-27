Депутат ГД Хинштейн призвал разобраться в конфликте жителей Сызрани с цыганами

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратил внимание на ситуацию в Сызрани. Там местные жители вышли на стихийный сход после того, как представители этнической группы напали на семью.
В своём телеграм-канале парламентарий призвал провести проверку «бездействия правоохранительных органов», которые заинтересовались делом только после того, как оно получило широкую огласку в социальных сетях. Он отметил недопустимость ситуации, когда люди опасаются за свою жизнь из-за терроризирующей их группы, которая чувствует свою безнаказанность.
25 июня жители Сызрани вышли на сход, организованный против цыган, из-за того, что те 16 июня напали и избили семейную пару, после того, как их ребёнок отказался отдать нападавшим свой велосипед. Потерпевшим наносили удары брусками по голове, пускали в ход электрошокеры. Полиция на вызов не приехала. В итоге у пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рассечение и рваные раны головы.
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
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«Звоня в «скорую», люди должны быть уверены в том, что им окажут помощь. Звоня в полицию, люди должны быть уверены, что их защитят», — подчеркнул Хинштейн.
25 июня жители Сызрани вышли на сход, организованный против цыган, из-за того, что те 16 июня напали и избили семейную пару, после того, как их ребёнок отказался отдать нападавшим свой велосипед. Потерпевшим наносили удары брусками по голове, пускали в ход электрошокеры. Полиция на вызов не приехала. В итоге у пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рассечение и рваные раны головы.
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
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Александр Бойцов