Били ребёнка электрошокером и обнесли ларёк: Цыгане мучают жителей российской станицы

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Цыганский табор на протяжение долгого времени терроризирует жителей Старощербиновской станицы в Краснодарском крае, об этом стало известно Telegram-каналу Readovka.
Как рассказала собеседница издания, цыганский парень по имени Аташ был выгнан из местного колледжа, после чего он жестоко напал на преподавательницу и её сына, а затем обнёс ларек, который держала семья.
Толпа цыган набросилась на ребёнка, запинала его ногами и стала пытать электрошокером. Уточняется, что мальчику чудом удалось выжить после этого нападения.
Уточняется, что банда цыган творит беспредел в станице на протяжение долго времени, не стесняясь хвастаться некими покровителями.
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Толпа цыган набросилась на ребёнка, запинала его ногами и стала пытать электрошокером. Уточняется, что мальчику чудом удалось выжить после этого нападения.
Уточняется, что банда цыган творит беспредел в станице на протяжение долго времени, не стесняясь хвастаться некими покровителями.
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Евгения Парфентьева