Депутат КПРФ, заказавший проститутку в Госдуму, оказался женат

Фото: iStock/Andrii Lysenko
Депутат КПРФ Денис Парфёнов, который, предположительно, стал участником скандального интимного видео, снятого в кабинете Госдумы, оказался женат. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что будущую жену 36-летний парламентарий отбил у товарища-однопартийца около 5 лет назад. У пары есть двое детей
С Марией Ломакиной скандальный депутат познакомился несколько лет назад: вместе с парнем девушка приехала из Магнитогорска в Москву, все трое уже состояли в партии. За некоторое время до свадьбы Денис увел Марию у ее жениха.
Мария, которая чем-то похожа на ту самую жрицу любви с эротического видео, ранее была репетитором по английскому, а потом стала работать помощницей супруга в Госдуме.
Читайте также:
Депутата КПРФ уличили в заказе проститутки в Госдуму
«Изгнать демонов»: Депутат Милонов требует очистить Госдуму хлоркой после проститутки
Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти
С Марией Ломакиной скандальный депутат познакомился несколько лет назад: вместе с парнем девушка приехала из Магнитогорска в Москву, все трое уже состояли в партии. За некоторое время до свадьбы Денис увел Марию у ее жениха.
Мария, которая чем-то похожа на ту самую жрицу любви с эротического видео, ранее была репетитором по английскому, а потом стала работать помощницей супруга в Госдуме.
Читайте также:
Депутата КПРФ уличили в заказе проститутки в Госдуму
«Изгнать демонов»: Депутат Милонов требует очистить Госдуму хлоркой после проститутки
Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти
Екатерина Коршунова