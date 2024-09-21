Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти

Житель Норильска Игорь провел два десятка лет в надежде, что его дочь жива. Некогда он забрал её из детского дома, куда она попала после того, как мать лишили родительских прав из-за безответственности. Однако увидеть дочь живой мужчине так и не было суждено. О том, как пропала девятилетняя Даша и какие страшные подробности дела вскрылись спустя 20 лет, расскажет редакция «Радио 1».