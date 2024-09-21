Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти

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В Ленобласти безработного мигранта задержали по подозрению в надругательстве над детьми на детской площадке. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел в поселке Токсово. О произошедшем в полицию сообщила 46-летняя местная жительница.
Уточняется, что подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 53-летний безработный приезжий из Узбекистана.
Злоумышленника доставили в отдел и поместили под стражу. Иные подробности в настоящее время не называются.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 23-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей в аквапарке «Мореон». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 53-летний безработный приезжий из Узбекистана.
Злоумышленника доставили в отдел и поместили под стражу. Иные подробности в настоящее время не называются.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 23-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей в аквапарке «Мореон». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова