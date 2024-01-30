Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Депутат Ющенко: Пожар в центре Москвы не связан с КПРФ

Депутат Ющенко: Пожар в центре Москвы не связан с КПРФ

30 января 2024, 18:29
Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко опроверг связь пожара в центре Москвы с партией.
Он отметил, что происшествие не имеет никакого отношения к КПРФ.

«Московский горком там в свое время арендовал помещение, но уже восемь месяцев как оттуда уехал, поэтому к этому никакого отношения не имеет. Насколько я слышал, помещение принадлежит и там проводят ремонтные работы то ли от МЧС, то ли от кого-то, точно не могу сказать. По крайней мере к КПРФ не имеет никакого отношения», — пояснил в беседе с Газета.ру Ющенко.


Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании, в котором расположен офис КПРФ. Отмечалось, что пламя валило со второго этажа здания. По информации МЧС, в здании проводились ремонтные работы, внутри никого не было.

Читайте также:

В Москве загорелось здание, в котором расположен офис КПРФ

В Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW

В жилом доме Москвы разгорелся пожар из-за старого телевизора
#происшествие
#мчс
#пожар
#офис
#кпрф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье муж дважды выстрелил в жену, а после накинулся с ножом
30 января 2024, 18:34

Фото: iStock/Rawf8

В подмосковном Ногинске разъярённый мужчина набросился на жену с ножом, после того, как дважды выстрелил в нее из пистолета, но оба раза промахнулся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, супруги сильно поругались в воскресенье вечером. В какой-то момент 55-летний мужчина достал пистолет и дважды выстрелил в жену, но промахнулся. Тогда он схватил нож и попытался зарезать ее. Однако и в этот раз женщина смогла вырваться и выбежать из квартиры.

Она самостоятельно обратилась в ЦРБ и вызвала полицию. При этом в ходе осмотра врачи диагностировали у пострадавшей резаные раны, ушибы и ссадины лица.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим. За новое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

СК: В Омской области вынесли приговор мужчине, убившему жену топором

В Москве няня избила годовалого мальчика и наплевала ему на голову

В Екатеринбурге осудили мать за гибель двухлетней дочери
#приговор
#преступление
#врачи
#дело
#квартиры
#уголовное дело
#нож
#женщина
#мать
#гибель
#пистолет
#супруги
#мужчина
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Свердловской области пенсионер застрелил соседа после ссоры из-за снега
30 января 2024, 17:32

Фото: iStock/IndiaUniform

В Свердловской области пенсионер выстрелил из ружья в своего соседа из-за спора о снеге возле гаража, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.
Как удалось установить следствию, 28 января 66-летний мужчина убирал снег у своего гаража, перебрасывая его к соседу. Когда оппонент заметил это, то между ними завязалась ссора. Пожилой мужчина сперва распылил перцовый баллончик и распылил его в лицо соседа и его супруги, а затем выхватил ружье и выстрелил в мужчину. От полученных травм свердловчанин скончался.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

СК: В Омской области вынесли приговор мужчине, убившему жену топором

Сиделка дома престарелых в Подмосковье задушила постояльца во время бритья

В Иркутской области соседи напали на хозяйку питбультерьера с битами и топорами
#убийство
#пенсионер
#уголовное дело
#выстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: В Омской области вынесли приговор мужчине, убившему жену топором
30 января 2024, 17:03

Фото: iStock/FOTOKITA

Жителю Омской области, который убил жену топором, а затем расчленил и сжёг, вынесли приговор, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, в июне 2023 года в полицию города Тары обратилась женщина, которая заявила о пропаже её сестры. Она рассказала, что пропавшая поссорилась с мужем и в три часа ночи ушла из дома, после чего установить с ней связь не удавалось. У пары было двое детей.

Прибывшие в дом супругов полицейские обнаружили плохо затёртые следы крови на диване. Позже 33-летний супруг признался, что зарубил жену топором, вывез её тело в лес, где расчленил и сжёг.

В результате, суд приговорил омича к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте также:

В Москве няня избила годовалого мальчика и наплевала ему на голову

Сиделка дома престарелых в Подмосковье задушила постояльца во время бритья

Трехлетний ребенок умер через 10 дней после удаления аппендицита в Москве
#суд
#полицейские
#омская область
#следственный комитет
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Москве заочно арестовал следователя СБУ Просняка за дело против Вышинского
30 января 2024, 16:13

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка по делу о незаконном преследовании журналиста Кирилла Вышинского, об этом сообщает «РИА Новости».
Журналиста Вышинского арестовали 17 мая 2018 года, обвинив его в государственной измене. В результате, обозревателю восемь раз продлевали срок содержания под стражей. На одном из судебных заседаний он обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив у него о помощи и заявив, что он готов отказаться от своего украинского гражданства.

В августе 2019 года Вышинского освободили из-под ареста, а затем, в рамках обмена, доставили в Москву. В настоящий момент он занимает пост главного редактора радио Sputnik. При этом, обвинения на Украине с него до сих пор не сняты.

«Постановлением суда начальнику СО ГУ Службы безопасности Украины Просняку Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сообщил собеседник агентства.

Просняка обвиняют по статье о незаконном преследовании невиновного лица. Он объявлен в международный розыск.

Читайте также:

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который собирался воевать за ВСУ

Жителю Курской области вынесли приговор за попытку примкнуть к ВСУ

Диверсантов задержали за попытку поджога трансформаторной подстанции в Ярославле
#розыск
#суд
#москва
#журналист
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье украли велосипеды на 500 тысяч рублей
30 января 2024, 16:10

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

Около 30 велосипедов на общую сумму более полумиллиона рублей похитили у индивидуального предпринимателя из Подмосковья, похитителя удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Кража произошла в посёлке Измайлово Ленинского городского округа. Злоумышленник срезал замки на контейнере с товаром и забрал оттуда 28 велосипедов. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По подозрению в краже полиция задержала 31-летнего приезжего из одной из республик ближнего зарубежья. Похищенные велосипеды нашлись в арендованном им гараже в Москве.

Украденную собственность вернули владельцу, а задержанного отправили под домашний арест.

Читайте также:

В Москве загорелось здание, в котором расположен офис КПРФ

В Москве няня избила годовалого мальчика и наплевала ему на голову

Глава Минпросвещения РФ Кравцов попал в ДТП в центре Москвы
#кража
#велосипеды
#ленинский городской округ
#полиция
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве загорелось здание, в котором расположен офис КПРФ
30 января 2024, 15:37

Фото: iStock/sarawutk

В Москве произошёл пожар в здании, в котором расположен офис КПРФ, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, очевидцы сообщили о возгорании в здании на улице Гиляровского в Мещанском районе рядом со станцией метро Проспект Мира.

Сообщается, что пламя валит со второго этажа здания. В офисе находятся офис Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и пожарная часть.

Информации о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступало.

Как сообщает «Москва 24», к месту происшествия уже прибыли оперативные службы города, которые занимаются ликвидацией возгорания.

Читайте также:

В Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW

В жилом доме Москвы разгорелся пожар из-за старого телевизора

Подростки, поджёгшие дом пенсионерки в Егорьевске, назвали Шария заказчиком
#москва
#кпрф
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве няня избила годовалого мальчика и наплевала ему на голову
В Москве няня избила бутылочкой ребенка и наплевала ему на голову
30 января 2024, 15:36

Фото: istock / globalmoments

Московская няня избила бутылочкой годовалого ребенка и наплевала ему на голову. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания рассказала, что 39-летняя многодетная мать захотела нанять себе помощницу, которая будет иногда заниматься домашними делами. Женщина проявила себя достойно, после чего семья решила сделать ее няней.

За день няне платили по 5 тысяч рублей. Отмечается, что договор не составлялся.

Инцидент произошел 26 января, когда мать отвела старших детей в детский сад и составила няню с годовалым ребенком. Придя домой, мать на камерах видеонаблюдения увидела, как няня ругается матом и агрессивно себя ведет. Затем она увидела как женщина побила маленького сына бутылочкой для кормления, засунула ему в рот пальцы, после чего наплевала на голову плачущему малышу.

Москвичка обратилась к правоохранителям с заявлением.

Читайте также:

В Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW

В Москве строитель принял роды у незнакомки прямо на улице

Военный психолог Захаров объяснил вербовку учительниц на поджог школ

#детский сад
#семья
#договор
#женщина
#мать
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Минпросвещения РФ Кравцов попал в ДТП в центре Москвы
30 января 2024, 15:27

Фото: kremlin.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов попал в аварию в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня 30 января на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы.

Машина, в которой находился 39-летний Кравцов, столкнулась с грузовым автомобилем. Отмечается, что сразу после этого с правительственного авто сняли номера, а самого чиновника пересадили на другое транспортное средство.

Как удалось выяснить Baza, никаких сильных травм министр просвещения не получил.

Напомним, ранее стало известно, что в центре столицы автомобиль сбил 90-летнего драматурга и сценариста Александра Гельмана.

Читайте также:

Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы

Погибшими в ДТП с хоккеистами под Новоуральском оказались участники спецоперации

В страшной аварии на Минском шоссе Подмосковья скончался водитель
#дтп
#москва
#минпросвещения
#сергей кравцов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге осудили мать за гибель двухлетней дочери
30 января 2024, 15:02

Фото: iStock/Zolnierek

В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд приговорил 22-летнюю мать к одному году ограничения свободы за то, что ее двухлетняя дочь утонула в ванной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно материалам дела, 19 сентября 2023 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она поместила маленькую девочку в ванну, включила воду и ушла в комнату. Вернулась она только через 40 минут.

«При этом женщина осознавала, что ее дочь в силу своего малолетнего возраста не умеет плавать, не способна покинуть ванну и выключить поступление в нее воды из-под крана», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, ребенок утонул. За это суд признал женщину виновной и назначил ей один год ограничения свободы.

Читайте также:

Трехлетний ребенок умер через 10 дней после удаления аппендицита в Москве

Младенец упал в выгребную яму уличного туалета при родах на Ставрополье

В Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW
#суд
#ребёнок
#женщина
#мужчина
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф