Депутат Ющенко: Пожар в центре Москвы не связан с КПРФ

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Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко опроверг связь пожара в центре Москвы с партией.
Он отметил, что происшествие не имеет никакого отношения к КПРФ.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании, в котором расположен офис КПРФ. Отмечалось, что пламя валило со второго этажа здания. По информации МЧС, в здании проводились ремонтные работы, внутри никого не было.
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«Московский горком там в свое время арендовал помещение, но уже восемь месяцев как оттуда уехал, поэтому к этому никакого отношения не имеет. Насколько я слышал, помещение принадлежит и там проводят ремонтные работы то ли от МЧС, то ли от кого-то, точно не могу сказать. По крайней мере к КПРФ не имеет никакого отношения», — пояснил в беседе с Газета.ру Ющенко.
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Мелисса Тимофеева