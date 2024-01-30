В Москве загорелось здание, в котором расположен офис КПРФ

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В Москве произошёл пожар в здании, в котором расположен офис КПРФ, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, очевидцы сообщили о возгорании в здании на улице Гиляровского в Мещанском районе рядом со станцией метро Проспект Мира.
Сообщается, что пламя валит со второго этажа здания. В офисе находятся офис Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и пожарная часть.
Информации о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступало.
Как сообщает «Москва 24», к месту происшествия уже прибыли оперативные службы города, которые занимаются ликвидацией возгорания.
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Сообщается, что пламя валит со второго этажа здания. В офисе находятся офис Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и пожарная часть.
Как сообщает «Москва 24», к месту происшествия уже прибыли оперативные службы города, которые занимаются ликвидацией возгорания.
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Евгения Парфентьева