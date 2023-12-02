Депутата Верховной рады Дубинского избили в киевском СИЗО

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Депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится под стражей с подозрениями в госизмене, избивают в СИЗО. Об этом сообщили его адвокаты, которые опубликовали информацию в Telegram-канале арестованного.
В ноябре суд избрал меру пресечения украинскому депутату, который обвиняется в госизмене, в виде ареста на 60 суток. Отмечалось, что до помещения в СИЗО Дубинский опубликовал в своём Telegram-канале пост с обвинениями в адрес Владимира Зеленского в организации коррупции и попытках зачистки представителей оппозиции.
Отмечается, что в СИЗО Дубинского избили. Прибывшие на место медицинские работники обнаружили множественные гематомы, имеется подозрение на перелом ребра.
Дубинский через адвокатов потребовал приезда начальника Киевского СИЗО, а также реакции от министра юстиции Дениса Малюськи, генпрокурора Андрея Костина и главы МВД Игоря Клименко.
Адвокаты уверены, что данный инцидент бы заранее продуман и нацелен на устранение Дубинского. В связи с этим, они потребовали перевести депутата в СИЗО СБУ, чтобы гарантировать безопасность.
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Отмечается, что в СИЗО Дубинского избили. Прибывшие на место медицинские работники обнаружили множественные гематомы, имеется подозрение на перелом ребра.
Адвокаты уверены, что данный инцидент бы заранее продуман и нацелен на устранение Дубинского. В связи с этим, они потребовали перевести депутата в СИЗО СБУ, чтобы гарантировать безопасность.
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Анастасия Чинкова