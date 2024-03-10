Десятилетнего мальчика парализовало после попытки зарядить телефон в автоцентре

Фото: istockphoto/Marina Demeshko
Десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в одном из московских автоцентров. Он хотел зарядить мобильный телефон, пока мама ожидала свою машину из техобслуживания, но вместо этого получил мощный разряд.
Расстроенная женщина написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. В автоцентре комментировать ситуацию отказались.
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Александр Бойцов