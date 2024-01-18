«МК»: В Москве 10-летнюю девочку ударило током во время квеста

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В Москве 10-летнюю школьницу увезли на скорой помощи с ожогом из-за ошибки во время прохождения квеста. Об этом сообщает «МК».
По данным издания, 17 января девочка с мамой принимали участие в квесте, который проходит на улице Маросейка. По заданию им нужно было выбраться из темницы. Спустя 15 минут после начала квеста девочка подумала, что нашла решение головоломки. Она положила металлический ключ в факел, который висел на стене, но получила удар током.
Школьница испугалась и начала плакать, но мать планировала закончить игру. Работники организатора квеста начали отговаривать ее, девочке обработали рану и вызвали бригаду скорой помощи.
Также известно, что за «развлечение» клиентам вернули средства.
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Алина Юрчак