Десятки участков подтопило из-за бобров в Ленобласти
В Ломоносовском районе Ленинградской области из-за деятельности бобров, возводящих плотины, оказались затопленными 45 дачных участков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, опубликованным в Макс, подтопление зафиксировали в садоводствах «Красногорские покосы» и «Южное». Владельцы пострадавших наделов покинули территорию самостоятельно — эвакуация людей не проводилась.
Специалисты МЧС и сотрудники комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области продолжают отслеживать обстановку на месте. Дополнительных деталей не приводится.
Ранее бобры решили проблему затоплений в метро Лондона. Подробности в нашем материале.
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