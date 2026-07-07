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Десятки участков подтопило из-за бобров в Ленобласти

МЧС: бобры строили плотины и подтопили 45 участков в Ленобласти
Фото: медиасток.рф

В Ломоносовском районе Ленинградской области из-за деятельности бобров, возводящих плотины, оказались затопленными 45 дачных участков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.



По данным ведомства, опубликованным в Макс, подтопление зафиксировали в садоводствах «Красногорские покосы» и «Южное». Владельцы пострадавших наделов покинули территорию самостоятельно — эвакуация людей не проводилась.

Специалисты МЧС и сотрудники комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области продолжают отслеживать обстановку на месте. Дополнительных деталей не приводится.

Ранее бобры решили проблему затоплений в метро Лондона. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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