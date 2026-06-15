Бобры решили проблему затоплений в метро Лондона
Бобры строительством плотин сумели победить наводнения в метрополитене Лондона, передает издание Independent.
Северная часть Лондона на протяжении многих лет страдала от затоплений, но проблема была решена благодаря возвращению бобров в парк Парадайз-Филдс в 2023 году. Эти животные начали активно строить плотины и превратили территорию в естественное водохранилище, эффективно удерживающее воду. Их усилия оказались более эффективными, чем дорогостоящие технические решения, разработанные инженерами.
По мнению специалиста Шениз Мустафы, плотины, созданные бобрами, замедлили течение воды, что помогло защитить здания и улучшило экологическую обстановку в парке. В результате туда вернулась рыба, что привело к формированию новых пищевых цепей для насекомых, птиц и земноводных.
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