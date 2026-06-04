Девушка через несколько минут после свадьбы стала вдовой
В американском штате Джорджия 25-летний Дэйв Фиджи скончался через несколько минут после свадьбы — вертолет, на котором молодожены отправились в медовый месяц, разбился. Об этом сообщает New York Post.
Торжество прошло 29 мая в городе Доусонвилл. Вечером пара планировала вылететь на вертолете в Атланту. Из-за тумана Дэйв, имевший лицензию пилота, заявил, что в таких условиях сам бы не поднялся в воздух. Однако после разговора с пилотом супруги решились на перелет: летчик заверил их, что наберет высоту над туманом.
Спустя несколько минут после взлета вертолет рухнул в лес. Дженни, новобрачная, пришла в себя под обломками и провела пять часов в ожидании спасателей. У нее диагностировали сильные ушибы и порезы, но переломов и тяжелых травм не оказалось. Дэйв и пилот погибли.
По словам родственников, пара была знакома с подросткового возраста и оба отличались глубокой верой. Причины крушения пока не установили.
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