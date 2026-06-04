Девушка через несколько минут после свадьбы стала вдовой

04 июня 2026, 16:38

NYP: вертолет с молодоженами рухнул в лесу через несколько минут после свадьбы

Фото: istockphoto/Елена Новикова

В американском штате Джорджия 25-летний Дэйв Фиджи скончался через несколько минут после свадьбы — вертолет, на котором молодожены отправились в медовый месяц, разбился. Об этом сообщает New York Post.