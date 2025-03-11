Медицинский вертолет разбился в США, есть жертвы

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Три человека погибли при крушении санитарного вертолёта, принадлежащего медицинскому центру при Университете Миссисипи. Информацию передал телеканал CBS.
Инцидент произошёл в лесистой местности округа Мэдисон, недалеко от Натчезского тракта. На борту воздушного судна AirCare находились два сотрудника медучреждения и пилот, все они скончались на месте.
Причины катастрофы остаются неизвестными.
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«Пациентов на борту не было», — уточнили репортерам.По предварительным данным, вертолёт выполнял плановый рейс, когда потерял связь с диспетчерами. Представитель округа Мэдисон сообщил, что экстренные службы прибыли на место аварии около 12:30 дня в районе шоссе Миссисипи 43 и парковой зоны Натчезской тропы, однако спасти жертв крушения не удалось.
Причины катастрофы остаются неизвестными.
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Мария Моисеева