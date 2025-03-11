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Медицинский вертолет разбился в США, есть жертвы

CBS: В США три человека погибли при крушении санитарного вертолета в округе Мэдисон
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Три человека погибли при крушении санитарного вертолёта, принадлежащего медицинскому центру при Университете Миссисипи. Информацию передал телеканал CBS.
Инцидент произошёл в лесистой местности округа Мэдисон, недалеко от Натчезского тракта. На борту воздушного судна AirCare находились два сотрудника медучреждения и пилот, все они скончались на месте.

«Пациентов на борту не было», — уточнили репортерам.
По предварительным данным, вертолёт выполнял плановый рейс, когда потерял связь с диспетчерами. Представитель округа Мэдисон сообщил, что экстренные службы прибыли на место аварии около 12:30 дня в районе шоссе Миссисипи 43 и парковой зоны Натчезской тропы, однако спасти жертв крушения не удалось.

Причины катастрофы остаются неизвестными.

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#медучреждения
На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий
Lloyd's List: Контейнеровоз Solong перевозил 15 контейнеров цианистого натрия
10 марта 2025, 23:20

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Грузовое судно Solong, столкнувшееся с нефтяным танкером Stena Immaculate у восточного побережья Великобритании, перевозило 15 контейнеров с токсичным цианидом натрия. Эту информацию подтверждают Reuters и Lloyd’s List Intelligence. Также компания-владелец сообщила, что один член экипажа Solong пропал без вести, его поиски продолжаются.
Остальные члены экипажей (37 моряков) были эвакуированы, один человек был госпитализирован.

Ранее в понедельник инцидент столкновения привёл к пожару на обоих судах и разливу авиатоплива Jet-A1 из повреждённого танкера.

Помимо цианида, контейнеровоз под португальским флагом перевозил алкоголь, но его количество не уточняется.

Цианид натрия, крайне опасный для жизни, при контакте с водой или влажным воздухом выделяет горючий газ, а при горении — токсичные пары. Те, в свою очередь, могут вызвать удушье и привести к сердечной недостаточности.

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Смотревший на уроке порно учитель из Башкирии уволился по собственному желанию
10 марта 2025, 21:02

Фото: iStock/ hxdbzxy

Учитель из села Ташкиново (городской округ Нефтекамск, республика Башкортостан), смотревший порно на уроке с семиклассниками, решил уволиться по собственному желанию, сообщил Mash Batash.
Выяснилось, что в учебном заведении педагог проработал 39 лет. Мужчина преподавал физику, математику и технологию.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию сегодня, видимо, решив, что не сможет больше работать после инцидента», — процитировало агентство ТАСС слова директора школы Рудании Бурхановой.

В настоящее время проводится служебная проверка, во время которой предстоит установить — смотрел ли учитель порно намеренно или случайно перешел по ссылке Сети. Прокуратура тоже начала проверять информацию о демонстрации непристойного контента школьникам.

Напомним, что преподаватель физики и технологии решил посмотреть порно прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и изображение с компьютера транслировалось на экран за его спиной.

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#башкортостан
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Такса до смерти искусала спящего младенца в Томской области
10 марта 2025, 19:58

Фото: IStock/ Ирина Мещерякова

В Северске Томской области новорожденная девочка умерла от того, что ее во сне покусала собака, сообщил Телеграм-канал «СУ СК России по Томской области».
В ночь на 10 марта домашняя такса набросилась на спящего младенца и искусала его до смерти. В этот момент родители новорожденной девочки спали. Потом мама малышки 2025 года рождения увидела ее бездыханное тело в кроватке.

«Девочке было меньше месяца от роду. Собака ревновала и вела себя агрессивно последнее время», — объяснил журналисту Комсомольской правды — Томск источник в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.

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#собака
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Sky News: При столкновении двух судов у берегов Британии пострадали 32 человека
10 марта 2025, 19:01

Фото: istockphoto/MaYcaL

Не менее 32 человек пострадали в результате столкновения грузового судна и танкера в Северном море. Инцидент произошёл неподалёку от берегов Великобритании.
О происшедшем телеканалу Sky News рассказали представители британского порта Гримсби. Спасенных доставили на сушу на трех лодках. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы они получили. Нет также точной информации о том, сколько всего людей находилось на борту танкера под флагом США, который стоял на якоре, и столкнувшегося с ним контейнеровоза, который шел под флагом Португалии.

После столкновения кораблей началась спасательная операция. Оба судна получили значительные повреждения, а перевозивший нефть танкер загорелся. О том, был ли разлив топлива, не сообщается.

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#травмы
#корабль
#судно
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Страшная смерть 16-летней школьницы в Международный женский день: как ночевка с парнем закончилась трагедией в Подмосковье
10 марта 2025, 17:36

Фото: iStock/ Kiwis

В одном из городов на юге Подмосковья случилась ужасная трагедия. В ночь на 9 марта подростки, празднуя Международный женский день, употребили кокаин. Утром 15-летнюю школьницу нашли мертвой, а ее 16-летний друг чудом выжил.

Употребили кокаин перед сном

15-летняя девочка пришла в гости к своему 16-летнему другу утром 8 марта. Школьники обменялись подарками, а потом проводили время вместе: слушали музыку, смотрели аниме и фильмы. Мама парня была дома и присматривала за ребятами, предлагала им угощения.

Ближе к ночи, когда все готовились ко сну, молодые люди решили употребить кокаин. Через некоторое время они легли спать. Утром мать подростка зашла в комнату, чтобы разбудить ребят к завтраку, но поняла, что девушка не подает признаков жизни. Ее сын находился в заторможенном состоянии с нарушенным сознанием.

«Я сразу поняла, что что-то не так. Проверила пульс и зрачки — девушка уже не дышала», — объяснила женщина.

Фото: iStock/ Andranik Hakobyan


Подростки сильно любили друг друга

Погибшая девочка раньше стояла на внутришкольном учете и наблюдалась у психиатра. У нее выявили серьезные психологические проблемы: несовершеннолетняя много раз пыталась покончить с собой, а в сентябре 2024 года провела полтора месяца в специализированном медицинском учреждении. Школьницу воспитывали мать и отчим.

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«Начал насиловать в 16»: молодого педофила посадили за долгие изнасилования и более 1000 фото голых мальчиков

16-летний молодой человек, с которым она встречалась, до этого ходил с ней в одну школу, однако в прошлом году перевелся в иное учебное заведение по месту жительства. Педагоги делились, что между парой были глубокие чувства: юноша постоянно заступался за девушку перед одноклассниками и учителями.

Фото: iStock/ hxdbzxy


Расследование продолжается

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что школьники употребили кокаин. Кто принес наркотическое вещество в квартиру, пока неизвестно — это необходимо установить следователям. Произошедшее шокировало соседей и школьное сообщество. Родители и преподаватели просят обратить внимание на проблему доступности наркотиков для несовершеннолетних и тщательно контролировать их поведение.

«Это страшная потеря. Мы должны сделать все, чтобы подобное больше не повторилось», — отметил один из учителей.

Расследование продолжается, а родные и друзья умершей скорбят о невосполнимой утрате.

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