Девушка придумала беременность с помощью ИИ и тянула деньги с бывшего
В Ульяновске местная жительница обманула бывшего возлюбленного почти на 700 тысяч рублей, придумав беременность двойней и сгенерировав фотографии «новорожденных» с помощью нейросетей. Об этом пишет SHOT.
По информации источника, после разрыва отношений 25-летняя девушка заявила экс-парню, что ждет двойню. В подтверждение она регулярно отправляла ему снимки, якобы сделанные в родильном доме, и просила переводить деньги на детские товары — подгузники, одежду и прочие нужды.
Мужчина на протяжении длительного времени выполнял все просьбы, однако лично увидеть малышей ему так и не давали. Когда он приехал в Ульяновск, чтобы встретиться с детьми, обман раскрылся: никаких близнецов не существовало, а все фото создавались при помощи искусственного интеллекта.
Общая сумма переведенных средств составила около 684 тысяч рублей. Обманутый мужчина обратился с заявлением в полицию. По указанному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
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