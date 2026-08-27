Девушка придумала беременность с помощью ИИ и тянула деньги с бывшего

27 августа 2026, 15:11

Девушка придумала беременность с помощью ИИ и обманула бывшего на 684 тыс. руб

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

В Ульяновске местная жительница обманула бывшего возлюбленного почти на 700 тысяч рублей, придумав беременность двойней и сгенерировав фотографии «новорожденных» с помощью нейросетей. Об этом пишет SHOT.