Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Деятельность пластической клиники Хайдарова приостановлена после смерти пациента

Деятельность пластической клиники Хайдарова приостановлена после смерти пациента

15 апреля 2024, 11:46
Фото: istockphoto/Akintevs

Фото: istockphoto/Akintevs

Следствие продолжает расследование уголовного дела по факту гибели пациента после операции в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Деятельность клиники по решению Следственного комитета РФ приостановлена.


Следователи в настоящее время устанавливают других возможных пострадавших, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда иным многочисленным пациентам уже получены и проверяются. В целях недопущения продолжения угрозы жизни и здоровья пациентов клиники в связи с оказанием небезопасных услуг в клинике IQ Plastique её работа приостановлена, операционные опечатаны.

В феврале в указанной клинике на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал недомогание и снова обратился в медицинское учреждение. В клинике ему провели повторную операцию, однако состояние пациента резко ухудшилось. Его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому, а затем скончался. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также:

«Надо освятить»: как продюсер умирал в клинике хирурга Хайдарова и кто за это ответит

В Москве машину адвоката пластического хирурга Хайдарова облили кислотой

Адвокат Добровинский назвал фейком новый скандал вокруг хирурга Хайдарова
#работа
#уголовное следователи
#мужчина
#ск рф
#клиника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои* обжаловал свой арест
15 апреля 2024, 11:59

Фото: istock / BrianAJackson

В Басманный суд Москвы поступила жалоба на постановление об аресте задержанного по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои*, сообщает РИА Новости.
Фигурант уголовного дела обжаловал свой арест.

В настоящее время решение по апелляционной жалобе еще не принято.

Напомним, 24-летний уроженец Таджикистана был задержан вечером 23 марта у здания «Крокуса». На требование правоохранителей предъявить документы, Лутфуллои* ответил отказом, затем начал нецензурно выражаться и дерзко себя вести.
Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая.

Читайте также:

Мигрант из Узбекистана поддержал теракт в «Крокусе»

Муфтий Подмосковья Аббясов: мусульмане мира осудили теракт в «Крокусе»

Лавров высказался о международной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#суд
#арест
#мигрант
#теракт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Банда геев похитила и изнасиловала 22-летнего москвича
15 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Группа геев-клофелинщиков похитила и изнасиловала молодого человека из Москвы, сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, все случилось в минувшие выходные. В пятницу вечером 22-летний житель столицы по приглашению знакомого приехал в Люберцы на вечеринку в незнакомую компанию.

После нескольких бокалов алкоголя ему стало плохо. Он постоянно падал и периодически терял сознание. По словам молодого человека, ему сделали два укола, перевезли в другую квартиру, где трое неизвестных изнасиловали его.

Он проснулся на следующий день у себя в квартире. О том, как попал домой, не помнит. Парень вызвал скорую. Врачи госпитализировали его и диагностировали у него травму прямой кишки.

Сейчас молодой человек сдаёт анализы, чтобы выяснить, что именно ему вкалывали. Полиция ищет злоумышленников.

Читайте также:

В Малайзии слон напал на мужчину, который справлял нужду, и покалечил его

Русскоговорящий защитник посетителей ТЦ в Сиднее оказался украинцем

Экс-сотрудницы «Промсвязьбанка» попали под суд из-за хищения 650 млн рублей
#россия
#москва
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Лобне вернули свет и тепло в несколько домов
15 апреля 2024, 11:14

Фото: телеграм-канал Анны Кротовой

Специалисты вернули свет в несколько домов в Лобне. Об этом заявила глава городского округа Анна Кротова.
«С половины второго ночи аварийная бригада работала над восстановлением подачи электроэнергии на улицах Центральная, ул. Мирная, Дружбы, Ленина, Аэропортовская, Зелёная и Есенина. Специалисты «МСК-Энерго» провели ремонт и вернули свет в дома в 4:30», – написала Кротова в своём телеграм-канале.
Кроме того, по её словам, без электричества с 23:15 остались жители ул. Горки Киовские и ул. Нестериха. Работы также ведёт бригада «МСК-Энерго». На первой улице свет подключили к 6 утра, а на ул. Нестериха до окончания ремонта подвезли дизель-генератор.

Ранее Кротова сообщала, что из-за ремонта течи с утра воскресенья по нескольким адресам отключили центральное отопление и горячую воду.
«Жители дома №7, к.2 по улице Ленина жаловались на отсутствие тепла. Сотрудники теплосети откорректировать параметры. Управляющая компания отчитались, что тепло в дом подаётся в нормальном режиме», – отметила глава муниципалитета.
Она добавила, что на ул. Маяковского в дому №10 выехали техники выяснить причину отсутствия отопления в одном из стояков. Работы продолжаются.

Читайте также:

В Лобне откроют завод по восстановлению двигателей

В Лобне построят ФОК с бассейном

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Лобне по заданию украинских спецслужб
#лобня
#анна кротова
#электричество
#тепло
#теплоснабжение
#ремонт
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Малайзии слон напал на мужчину, который справлял нужду, и покалечил его
15 апреля 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Wirestock

В Малайзии мужчина, который справлял нужду у реки, был госпитализирован в больницу с переломами. Об этом пишет издание New Straits Times.
Отмечается, что слон начал топтать мужчину, после чего потерпевшего госпитализировали в больницу с переломом левой ноги, а также сотрясением мозга и переломами ребер.

В статье говорится, что на месте происшествия находились 12 человек, но Фельда Берсия один приблизился к реке.

Ранее сообщалось, что разъярённый слон затоптал автомобиль с туристами в Замбии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:
На Шри-Ланке голодный слон атаковал автобус с российскими туристами

Слон и жираф разгуливают по Риму

В Люберцах собака сорвалась с поводка и покусала четырёхлетнего мальчика
#человек
#происшествия
#животное
#слон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Русскоговорящий защитник посетителей ТЦ в Сиднее оказался украинцем
15 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/simpson33

По сообщениям австралийских СМИ, мужчина, перегородивший путь террористу в торговом центре в Сиднее, оказался гражданином Украины. Во время защиты мужчина, по словам очевидцев, встал напротив вооруженного ножом террориста и, держа в рука столб от ограждения, кричал на русском языке «Отойди!». Защитник не хотел дать пройти преступнику к эскалатору.
Ранее было известно, что на востоке Сиднея был эвакуирован крупный торговый центр Westfield Bondi Junction. Неизвестный нанёс ножевые ранения нескольким посетителям, в здании слышались звуки взрывов. Позже полиция сообщила о шести погибших. Мужчину, защитившего людей от террористов, в австралийских соцсетях прозвали «Стойка-мэном» (Bollard Man). После этого российские СМИ, начали писать, что защитник был россиянином.

Читайте также:

Россиянин в одиночку задержал напавшего с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее

В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших

Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе
#полиция
#торговый центр
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-сотрудницы «Промсвязьбанка» попали под суд из-за хищения 650 млн рублей
15 апреля 2024, 10:51

Фото: iStock/artisteer

Бывшим сотрудницам «Промсвязьбанка» предъявлено обвинение по статье о хищении кредитов на сумму 650 миллионов рублей, об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
По информации газеты, слушание по делу начнется в Лефортовском суде в ближайшее время.

Следствие установило, что к хищению средств причастны шесть бывших сотрудниц кредитной организации. Фигуранткам будет предъявлено обвинение по статье о присвоении и растрате финансовых средств в особо крупном размере. Свою вину женщины отрицают.

Читайте также:

ФАС подозревает «Альфа-Банк» в обмане клиентов

Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах

Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента
#деньги
#банк
#обвинение
#женщины
#следствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге женщину переехали сразу две машины, но она осталась жива
15 апреля 2024, 10:24

Фото: iStock/Motortion

14 апреля легковушка Nissan Qashqai сбила женщину, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. По сообщению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля, двигавшийся от бульвара Красных Зорь в сторону Ивановской улицы, не успел затормозить, в результате этого после сильного столкновения женщину отбросило «на встречку», где следом на нее совершил наезд автомобиль Toyota Avensis.
По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулём первого автомобиля находился 40-летний мужчина, за рулём второго – 20-летний.

По предварительным данным, пострадавшей 40 лет. Её личность пока не установлена.
Женщину забрали в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.

Читайте также:

Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с трамваем в Петербурге женщине

В результате массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело

В Красногорске девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню
#дтп
#проверка
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский дрон «Баба Яга» найден у директора фирмы в Москве
15 апреля 2024, 10:21

Фото: iStock/Diy1

Украинский дрон «Баба Яга» найден в офисе одной из московских компаний, пишет телеграм-канал Baza.
Как пишет издание, дрон обнаружен сотрудниками ФСБ и ЦПЭ в офисе на Партизанской улице во время оперативно-разыскных мероприятий. Как правило, такой БПЛА, используют украинские военные.

По предварительным данным, беспилотник принадлежит 30-летнему директору компании «Ард Сатком сервис», которая занимается телекоммуникационным оборудованием.

Сейчас дрон изъят. Сотрудники силовых структур выясняют, зачем мужчине потребовался этот беспилотник. Чаще всего его используют украинские военные для атаки на российские позиции.

Читайте также:

Медведчук: Зеленский останется в истории как последний президент Украины

Снайпершу с позывным «Виски» ликвидировали недалеко от Северска

Российским военнослужащим вручили денежные сертификаты за подбитые Leopard 2
#россия
#москва
#директор
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню
15 апреля 2024, 09:29

Фото: iStock/Photology1971

24-ленюю жительницу Красногорска, подозреваемую в разбойном нападении на местную пекарню, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленница днём зашла в пекарню на Сходненской улице. Она была в маске, а в руках держала пистолет. Угрожая продавцу оружием, девушка потребовала отдать ей деньги из кассы. Забрав выручку, грабительница скрылась», — говорится в сообщении.
Полицейские смогли установить маршрут подозреваемой и задержали её по месту проживания. При обыске была обнаружена одежда, в которой злоумышленница пошла на грабёж, а также игрушечный пистолет и часть украденных денег. Выяснилось, что девушка раньше уже была судима за разбой.

Против девушки завели уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия её посадили под домашний арест.

Читайте также:

В российском регионе оторвалась льдина с 20 рыбаками

Десятки домов затопило в Бурятии

В результате массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело
#красногорск
#разбой
#преступление
#криминал
#девушка
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф