Деятельность пластической клиники Хайдарова приостановлена после смерти пациента

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Следствие продолжает расследование уголовного дела по факту гибели пациента после операции в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Деятельность клиники по решению Следственного комитета РФ приостановлена.
Следователи в настоящее время устанавливают других возможных пострадавших, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда иным многочисленным пациентам уже получены и проверяются. В целях недопущения продолжения угрозы жизни и здоровья пациентов клиники в связи с оказанием небезопасных услуг в клинике IQ Plastique её работа приостановлена, операционные опечатаны.
В феврале в указанной клинике на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал недомогание и снова обратился в медицинское учреждение. В клинике ему провели повторную операцию, однако состояние пациента резко ухудшилось. Его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому, а затем скончался. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Александр Бойцов