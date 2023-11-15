Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглась в клинку сектора Газа и атаковала пациентов, об этом заявил директор всех газовских больниц Мухаммад Закут в интервью для Al-Mayadeen.
«Оккупанты (израильские войска) совершили несколько налетов на больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов», - прокомментировал ситуацию Закут.
Ранее в израильской армии заявили, что о проведении военной операции в «Аш-Шифа». При этом, военные отметили, что операция носит разведывательный характер и направлена против палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявила, что старается не навредить пациентам клиники.
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Евгения Парфентьева