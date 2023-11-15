ЦАХАЛ заявил о военной операции в крупнейшем медцентре сектора Газа

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Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медицинском центре «аш-Шифа» в секторе Газа, сообщается в военном Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что эта операция проводится на основе разведывательной информации и оперативной необходимости, направлена против организации ХАМАС в конкретном секторе больницы.
Израиль подчеркивает, что находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа, и стремится избежать нанесения вреда гражданским лицам.
В сообщении также отмечается, что ЦАХАЛ оказывает поддержку «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживает постоянный диалог с руководством медицинского учреждения.
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Израиль подчеркивает, что находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа, и стремится избежать нанесения вреда гражданским лицам.
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Артем Кузьмин