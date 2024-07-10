ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен в агрокомплексе в Краснодарском крае

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ДНК вируса африканской чумы свиней найден в агрокомплексе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Опасный вирус найден у животных в агрокомплексе «Каневский бекон» в станице Придорожная Каневского района. Территории станицы, хуторов Раков и Сопова Балка в настоящее время признаны угрожаемой зоной.
По данным источника, всего в агрокомплексе насчитывается порядка 9,5 тысячи голов свиней. На месте работают специалисты.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России преобладает вирус свиного гриппа, который впервые удалось выявить еще в 2009 году.
Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По данным источника, всего в агрокомплексе насчитывается порядка 9,5 тысячи голов свиней. На месте работают специалисты.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России преобладает вирус свиного гриппа, который впервые удалось выявить еще в 2009 году.
Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова