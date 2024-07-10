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ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен в агрокомплексе в Краснодарском крае

SHOT: ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен в Краснодарском крае
10 июля 2024, 17:32
Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

ДНК вируса африканской чумы свиней найден в агрокомплексе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Опасный вирус найден у животных в агрокомплексе «Каневский бекон» в станице Придорожная Каневского района. Территории станицы, хуторов Раков и Сопова Балка в настоящее время признаны угрожаемой зоной.

По данным источника, всего в агрокомплексе насчитывается порядка 9,5 тысячи голов свиней. На месте работают специалисты.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России преобладает вирус свиного гриппа, который впервые удалось выявить еще в 2009 году.
Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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SHOT: выживший при штурме СИЗО террорист дал показания против сотрудника ФСИН
10 июля 2024, 17:40

Фото: iStock/OlFedv

Террорист Даниил Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО, дал первые показания и назвал имя сотрудника ФСИН, который продавал ему и сообщникам ножи и заточки за 5000 рублей. Об этом сообщает тг-канал SHOT. Сообщается, что Камнев указал на 28-летнего начальника дневной смены. По словам террориста, именно он продавал заключенным запрещенные предметы.
Издание отмечает, что в отношении сотрудника изолятора сейчас организовали проверку, ему грозит уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Захват ростовского СИЗО и последующий его штурм произошел почти месяц назад, 16 июня. Шесть заключенных сбежали из камер, взяли в заложника двух сотрудников и стали требовать машину и освобождения. Силовики взяли изолятор штурмом, во время которого ликвидировали пятерых террористов.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников, появился второй обвиняемый. Как сообщил Telegram-канал Mash, речь идет о Малике Гандалоеве, которого задержали в активную фазу бунта.

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#дело
#уголовное дело
#сизо
#заложники
#террористы
#фсин
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В Подмосковье пенсионерка провалилась в кабельный колодец
10 июля 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

62-летняя жительница Волоколамска упала в железобетонный кабельный колодец, её вытащили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок от пострадавшей поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» около полуночи. Женщина рассказала, что пошла покормить бездомных кошек, но по пути домой, пропуская проезжавшую мимо машину, случайно провалилась в открытый люк. Выбраться самостоятельно женщина не могла из-за травмированного колена», — говорится в сообщении.
Получившие вызов спасатели прибыли на место и, успокоив пострадавшую, вытащили её на поверхность при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь женщине не потребовалась: так как колодец был неглубоким, пенсионерка отделалась синяками.

Опасное место спасатели оградили сигнальной лентой.

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#волоколамск
#пенсионерка
#спасатели
#мособлпожспас
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Лысый мужчина прогнал москвичку из вагона метро из-за прически
Лысый россиянин прогнал москвичку из вагона метро из-за коротких светлых волос
10 июля 2024, 15:36

Фото: istockphoto/hank5

Из-за прически лысый россиянин выгнал из вагона метро жительницу столицы. Об этом сообщили журналисты телеканала «360». Уточняется, что исполнительница Анастасия Ермак носит короткие светлые волосы.
Все произошло на станции «Сокольники». За девушкой и ее другом зашел в поезд неизвестный гражданин, который стал снимать видео, спросив, какой она национальности. Получив ответ, что певица является русской, злоумышленник перешел на оскорбления.

«Мужчина сначала просто удивился моей внешности, говорил: «О, это надо снять». Он потом спросил: «Вы русская?». Потом сказал, что я плохо выгляжу», — поделилась Анастасия.

Пострадавшая хотела скрыться в вагоне, но дебошир пошел за ней, используя нецензурную брань. Помимо всего прочего, хулиган отметил, что Ермак является «позором русского народа», несколько раз пнув ее спутника.

Потерпевшие вышли на «Преображенской», никто из присутствующих пассажиров не стал вмешиваться.

«Вся физическая сила прилетела моему другу. На станции показали видео полиции», — заключила Ермак.

До этого сообщалось об аналогичном инциденте с избиением студенток подростком за короткие яркие волосы.

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#россия
#россияне
#новости
#метро
#москва
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Появились новые подробности о захвате СИЗО в Ростове в июне
В деле о теракте в ростовском СИЗО появился второй обвиняемый
10 июля 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Второй обвиняемый появился в деле о теракте в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что речь идет о Малике Гандалоеве, которого задержали в активную фазу бунта.
Гандалоев подробно рассказал, как его сокамерники подготовились бежать, и кто был пособником, передававшим в изолятор запрещенные предметы. Первым обвиняемым по делу проходит Даниил Камнев, которого после ранения спасли медики.

После теракта в учреждении начали проверку с последующими увольнениями. Во ФСИН пояснили, что меры никак не связаны с ЧП. Два работника якобы уволились по собственному желанию, а затем уволили начальника оперов Константина Гороха без права на восстановление в ведомстве.

По данным журналистов, по статье о грубом нарушении служебной дисциплины уволилась еще одна сотрудница СИЗО.

Террористический захват произошел в учреждении 16 июня.

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#россия
#сизо
#теракт
#заложники
#ростов
#новости
#тюрьма
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МО РФ: истребитель МиГ-31 пресек нарушение границы норвежским самолетом
10 июля 2024, 14:54

Фото: iStock/avstraliavasin

Согласно сообщению, в среду, 10 июля, над акваторией Баренцева моря зафиксировали приближающийся к российской границе самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.
«В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что как только российский истребитель приблизился, иностранный самолет сразу развернулся. Тогда российский самолёт успешно вернулся на аэродром базирования.

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#воздух
#нарушения
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МЧС: в Сочи ликвидировали возгорание на крыше Лазаревского районного суда
10 июля 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар на крыше Лазаревского районного суда в Сочи ликвидировали спасатели. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России.
«В Сочи огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о возгорании в административном здании на площади 690 квадратных метров. По данному адресу находится районный суд.

До этого была информация о ликвидации лесного пожара в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Пожарные погасили пламя более чем через шесть часов. Все произошло в Запутновском участковом лесничестве в километре от населенного пункта Деревнищи. Известно, что пожар возник в результате действий человека. Лесная охрана ищет виновников.

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#россия
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#мчс
#сочи
#новости
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28-летний россиянин на спор прыгнул с моста при невесте, ударился о воду и не всплыл
Mash: мужчина на спор прыгнул с Крылатского моста Москвы при невесте и не всплыл
10 июля 2024, 14:15

Фото: iStock/Lemon_tm

В Москве 28-летний молодой человек на спор прыгнул с Крылатского моста, ударился о воду и не всплыл. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что возлюбленная парня снимала происходящее на видео. Девушка до последнего не понимала, что произошло.

Согласно информации источника, молодой человек из Волгоградской области отдыхал на пляже под мостом в компании возлюбленной и ее подруги. Девушки решили выяснить у него, готов ли мужчина спрыгнуть в воду с большой высоты.

Он согласился, совершил прыжок и ударился плашмя о воду. После падения в водоем молодой человек мгновенно потерял сознание. Из воды спасатели достали бездыханное тело.

Ранее сообщалось, что школьница выпала из окна в подмосковной Ивантеевке после ссоры с матерью. Девочка хотела напугать маму суицидом.

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#москва
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Гладков: Один человек погиб, семеро ранены в результате атаки ВСУ по Шебекино
10 июля 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате атаки со стороны ВСУ по Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. По предварительной информации, ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина», — гласит публикация.

Чиновник выразил соболезнования родственникам погибшего. Уточняется, что пострадавшие получили проникающие и осколочные травмы. Четверых отправили в больницу, остальные самостоятельно обратились к медикам. Всем оказывают помощь.

Повреждения получили три дома, а также два объекта социальной инфраструктуры, одно производственное и пять коммерческих предприятий. Повреждены 20 авто.

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#новости
#вячеслав гладков
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В Подмосковье поймали серийного похитителя велосипедов
10 июля 2024, 13:39

Фото: iStock/welcomia

Мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов, задержала полиция Лосино-Петровского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о пропаже велосипеда в дежурную часть обратился житель округа. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Полицейским удалось вычислить и задержать похитителя, им оказался ранее судимый местный житель. В ходе разбирательств следствие установило, что задержанный причастен к ещё двум кражам велосипедов. Общая сумма ущерба от его действий превысила 54 тысячи рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что житель Королёва погиб, пытаясь выбраться из квартиры на седьмом этаже по простыням.

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