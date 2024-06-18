Фермеры из Польши разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман

Свиной навоз разливают польские фермеры для отпугивания мигрантов-мусульман. Как сообщает в социальных сетях организация «Общепольский протест фермеров», хозяйственники обильно льют продукты жизнедеятельности рядом с границей с белорусской республикой. Отмечается, что свинья в исламской религии является грязным животным, поэтому выбран именно свиной биоматериал.