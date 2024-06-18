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Фермеры из Польши разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман

Польские фермеры разливают вдоль границы свиной навоз для отпугивания нелегалов
18 июня 2024, 18:31
Фото: istockphoto/fotokostic

Фото: istockphoto/fotokostic

Свиной навоз разливают польские фермеры для отпугивания мигрантов-мусульман. Как сообщает в социальных сетях организация «Общепольский протест фермеров», хозяйственники обильно льют продукты жизнедеятельности рядом с границей с белорусской республикой. Отмечается, что свинья в исламской религии является грязным животным, поэтому выбран именно свиной биоматериал.


«Мы рассчитываем, что мигранты не будут проходить через эту полосу, так как это не соответствует их убеждениям, их вере», – заявили фермеры.

Активисты добавили, что они солидарны с польскими силовиками и готовы показать, как надо защищать собственную территорию. Границу Польши с Белоруссией каждый день пробуют взять штурмом, приблизительно, 200 человек.

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