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Пятиэтажный дом в Астрахани мог обрушиться из-за незаконной перепланировки квартиры на первом этаже, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.
Выяснилось, что не так давно один из собственников произвёл незаконную перепланировку квартиры на первом этаже и разрушил несущие стены. В настоящий момент с ним общаются следователи.
Отмечается, что в результате обрушения дома пострадали 20 квартир в третьем и четвёртом подъездах дома. В регионе введён режим ЧС.
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Выяснилось, что не так давно один из собственников произвёл незаконную перепланировку квартиры на первом этаже и разрушил несущие стены. В настоящий момент с ним общаются следователи.
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Евгения Парфентьева