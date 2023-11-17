Следственный комитет назвал предварительную причину обрушения дома в Астрахани

В Астрахани возбуждено уголовное дело после обрушения подъездов многоэтажного дома. Следователи СУ СКР по региону квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 109 УК РФ и ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, а также уничтожение имущества по неосторожности).