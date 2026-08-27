ДТП с газовозом и легковушкой произошло на российской трассе

27 августа 2026, 17:01

В Ростовской области загорелся газовоз при ДТП с иномаркой

Фото сгенерировано Kling ai/Радио 1

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием газовоза и легкового автомобиля, после которого грузовик загорелся. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МЧС России.





Инцидент случился днем в четверг на десятом километре автодороги, проходящей по северному обходу Ростова-на-Дону. По предварительным данным, столкнулись тягач «КамАЗ», перевозивший газ, и легковой автомобиль Nissan Teana.



В результате удара загорелся сам тягач. В ведомстве подчеркнули, что утечки топлива не зафиксировано. Сведения о пострадавших уточняются.



​Ранее ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Улан-Удэ. Подробности в нашем материале.