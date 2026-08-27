ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Улан-Удэ
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщили в канале «МЧС Республики Бурятия» на платформе MAX.
Авария случилась 27 августа на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе города. Спасатели в настоящий момент занимаются деблокированием водителя автобуса, который следовал по маршруту №2. Для операции привлекли 17 специалистов, которые задействовали пять единиц техники.
Точное число пострадавших и пассажиров в настоящий момент уточняется. По информации ТАСС, в результате инцидента пострадали девять человек, однако эти сведения пока не подтверждены.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Махачкале пара стоящих на тротуаре несовершеннолетних пострадала, когда в них врезался автомобиль. В настоящий момент ребят с травмами различной степени тяжести уже доставили в больницу. Подробности читайте здесь.
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