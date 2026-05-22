Два человека погибли в результате ночного пожара в жилом доме в Бурятии

22 мая 2026, 04:47

Фото: iStock/grafoto

В Бурятии ночью загорелся жилой дом. В огне погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.





Согласно материалу, трагедия случилась в селе Бичура Бичурского района. К моменту прибытия первых расчётов пожарных строение уже полностью горело, при этом пламя не угрожало соседним зданиям.



Когда спасатели потушили возгорание, они обнаружили внутри выгоревшего помещения тела 40-летней женщины и 43-летнего мужчины без признаков жизни. На месте работали четыре пожарных и две единицы техники. Причину случившегося в настоящий момент устанавливают.



