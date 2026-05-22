Неизвестные выбросили в мусорный пакет краснокнижного осетра в Николаевске-на-Амуре
В Николаевске-на-Амуре рыбаки обнаружили в мусорном пакете мёртвого осетра, занесённого в Красную книгу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, местные жители пришли на дамбу за уловом, но во время осмотра территории наткнулись на странную находку: среди пустых банок лежал погибший деликатес. Предварительно, неизвестные избавились от краснокнижной рыбы таким жестоким способом, поскольку опасались получить уголовный срок за незаконный вылов. Кто именно решил выбросить осетра, пока не установлено.
