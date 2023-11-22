Два поезда столкнулись в Ульяновской области

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В Ульяновской области лоб в лоб столкнулись два поезда, один из которых пассажирский. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. При этом уточняется, что один из поездов является пассажирским. Он следовали из Адлера в Пермь. Всего в нем числится 396 пассажиров, из них 94 ребенка.
Информации о пострадавших пока нет. Однако, по предварительным данным, погибших нет. Также не известны причины, по которым произошло ЧП. При этом уточняется, что результате столкновения схода поездов не произошло.
На место происшествия уже выехали спасатели.
Ранее сообщалось, что в Мытищах метропоезд «Москва 2020» сошёл с рельс. Поезд проходил испытание на путях Мытищинского машиностроительного завода. Он пробил тупиковую призму. В итоге состав сошел с рельсов.
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Информации о пострадавших пока нет. Однако, по предварительным данным, погибших нет. Также не известны причины, по которым произошло ЧП. При этом уточняется, что результате столкновения схода поездов не произошло.
Ранее сообщалось, что в Мытищах метропоезд «Москва 2020» сошёл с рельс. Поезд проходил испытание на путях Мытищинского машиностроительного завода. Он пробил тупиковую призму. В итоге состав сошел с рельсов.
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Элина Позднякова