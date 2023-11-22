В Архангельской области в поезде обнаружили мертвого полицейского

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На станции Архангельска обнаружили тело сотрудника УМВД по Архангельской области.
Следственный комитет и полиция инициировали проверку.
В пресс-службе полиции сообщают, что в купе поезда было обнаружено тело сотрудника УМВД России по Архангельской области.
Им оказался 44-летний замглавы управления уголовного розыска УМВД по региону.
Известно, что он возвращался домой после отпуска, который провёл в Москве.
Ранее в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области сообщили, что следователи устанавливают причины гибели 16-летней девушки.
В Тюмени 14 ноября школьница ушла из дома и не вернулась. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что тело девушки нашли накануне в Заречном микрорайоне города. Школьницу искали неделю.
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В пресс-службе полиции сообщают, что в купе поезда было обнаружено тело сотрудника УМВД России по Архангельской области.
Известно, что он возвращался домой после отпуска, который провёл в Москве.
Ранее в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области сообщили, что следователи устанавливают причины гибели 16-летней девушки.
В Тюмени 14 ноября школьница ушла из дома и не вернулась. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что тело девушки нашли накануне в Заречном микрорайоне города. Школьницу искали неделю.
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Мария Фирсова