МАГАТЭ заявило об обнаружении новых мин в районе Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об обнаружении новых мин в районе Запорожской атомной электростанции — в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями АЭС. Об этом сообщает 20 января «Российская газета».
«Мины по периметру Запорожской атомной электростанции <...> Ранее они были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь они снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для персонала станции», — говорится в сообщении МАГАТЭ.Специалисты агентства работают на ЗАЭС, начиная с сентября 2022 года, после первого визита на станцию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами.
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