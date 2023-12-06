«Выпили за здоровье»: Две бабушки отправили в нокаут четырехмесячного правнука

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Две пенсионерки устроили драку и отправили в реанимацию четырёхмесячного правнука в Орловской области.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, малыш попал под раздачу пенсионеркам из Мценска. 73-летнюю Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабшуки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку. Как заявила Раиса Валентиновна, ее сестра накинулась с кулаками сначала на нее, а потом и на ребенка.
Малыша госпитализировали в детскую больницу в Орле. Медики поставили ему диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Женщин проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак