Две женщины погибли при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы

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Два человека погибли, семерых удалось спасти в результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает МЧС в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в многоэтажке в столичном районе Марьина Роща вспыхнул пожар. Были слышны хлопки, дым валил с нескольких сторон здания.
Отмечается, что в настоящее время возгорание полностью ликвидировано.
Спасателям удалось спасти семерых жильцов дома. Однако в результате происшествия погибли две женщины.
На месте происшествия работали 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц пожарной техники.
В прокуратуре города Москвы уточнили, что возгорание случилось в квартире на девятом этаже. Однако точная причина пожара пока неизвестна – будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
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Отмечается, что в настоящее время возгорание полностью ликвидировано.
На месте происшествия работали 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц пожарной техники.
В прокуратуре города Москвы уточнили, что возгорание случилось в квартире на девятом этаже. Однако точная причина пожара пока неизвестна – будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
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Анастасия Чинкова