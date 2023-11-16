В жилом доме на северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

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На северо-востоке Москвы в жилом доме случился крупный пожар, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В многоэтажном жилом доме в столичном районе Марьина Роща вспыхнул пожар. Слышны хлопки, дым валит с двух сторон здания.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС. Тушение здания продолжается. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на 9 этаже.
Ранее сообщалось, что в Астрахани частично обрушился жилой пятиэтажный дом. Специалисты МЧС производят разборы завалов, под которыми могут находится люди. В настоящее время известно об одной погибшей жительнице дома. При этом, 213 человек успели эвакуироваться ещё до происшествия, заметив трещину на внешней стене здания.
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В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС. Тушение здания продолжается. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на 9 этаже.
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Анастасия Чинкова