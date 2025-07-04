В Петербурге наводнение – городская дамба закрыта из-за максимального уровня воды

04 июля 2025, 10:43

В Петербурге произошло наводнение

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Петербурге произошло наводнение, автомобили уходят под воду. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Отмечается, что городская дамба была закрыта из-за максимального уровня воды в 180 сантиметров. Однако даже это не помогает справиться с большим притоком воды.



При этом главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале утверждает, что дамба, напротив, помогла избежать ещё более сильного наводнения, которое прогнозировалось на 4 июля.





«Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы комплекс защитных сооружений (КЗС) не был бы «закрыт» (затворы дамбы начали закрывать накануне в 21:00 – прим. ред.)», – написал синоптик.