Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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На Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщается в Телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.
К людям, которые в настоящее время находятся в зоне досмотра и на мосту обратились с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности. В настоящее время причины остановки движения на Крымском мосту не уточняются.
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