В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

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Под Волгоградом три недели разыскивали 28-летнюю женщину, пропавшую в начале ноября во время прогулки с детьми. Об этом пишет V1.
Женщина пропала в первых числах ноября в Дзержинском районе города. По словам её супруга, 28-летняя мать исчезла после прогулки с детьми. Её поисками занимались волонтеры и поисковики, которым на днях удалось обнаружить пропавшую.
4 декабря она позвонила мужу из полиции и рассказала историю, как её почти 20 дней удерживал мужчина по имени Евгений, заставляя работать на полях.
При этом она не сообщила, где именно её удерживали. V1 отмечает, что объявления о пропаже женщины появлялись и раньше. Тогда её находили в гостях у мужчин.
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4 декабря она позвонила мужу из полиции и рассказала историю, как её почти 20 дней удерживал мужчина по имени Евгений, заставляя работать на полях.
«Я хотела подработать на полях, а в итоге он меня только на подработку и выпускал. У него там в доме была еще одна женщина с ребенком. Они там после того, как я вырвалась и убежала, все остались», - цитирует портал слова женщины.
При этом она не сообщила, где именно её удерживали. V1 отмечает, что объявления о пропаже женщины появлялись и раньше. Тогда её находили в гостях у мужчин.
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Диана Аванесян