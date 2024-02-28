Движение на станции Апрелевка восстановлено по всем путям

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Движение на станции Апрелевка восстановлено после сход с рельсов электрички. Оно осуществляется в штатном режиме по всем путям, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на МЖД.
«Восстановительные работы завершены, железнодорожники приложили максимальные усилия для того, чтобы сделать это до часа пик. МЖД принимает все возможные меры для сокращения времени опоздания пригородных поездов Киевского направления», – говорится в сообщении.Ранее в МЖД информировали, что на станции Апрелевка сошли с рельсов колёсные пары в середине электрички. Обошлось без пострадавших нет, однако в пути были задержаны пригородные поезда.
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Лора Луганская