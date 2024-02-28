На станции Апрелевка сошла с рельсов электричка

Фото: Фотобанк МО / Антон Чернов
В Подмосковье сошла с рельсов электричка. Обошлось без пострадавших, сообщили в компании МЖД.
«На станции Апрелевка произошёл сход колёсных пар в середине состава электрички. Пострадавших нет, задерживаются пригородные поезда», – отметили в компании.Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, ЧП вызвано проблемами со стрелкой.
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Лора Луганская