Двое сотрудников МВД задержаны за «крышевание» азербайджанской мафии в Петербурге

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В Санкт-Петербурге УСБ задержало двоих сотрудников 59-ого отдела МВД Выборгского района по подозрению в содействии организованной группе вымогателей, избивавших людей ради денег.
Следствие установило, что девушка обратилась к членам «банды», чтобы они избили и забрали 160 тысяч рублей у ее бывшего молодого человека. Она назначила парню встречу, где его избили пятеро мужчин. После нападения его доставили в отдел и вместо того, чтобы разбираться, выписали ему штраф за административное нарушение.
Однако все члены ОПГ были задержаны. После чего и вышли на сотрудников 59-ого отела МВД, которые помогали им. В отношении двух уже началась внутренняя служебная проверка.
Ранее сообщалось, что СОБР нагрянул в 59-й отдел МВД Выборгского района в Санкт-Петербурге, сейчас там проводятся обыски по делу о покровительстве банды «азербайджанских вымогателей».
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Однако все члены ОПГ были задержаны. После чего и вышли на сотрудников 59-ого отела МВД, которые помогали им. В отношении двух уже началась внутренняя служебная проверка.
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Элина Позднякова