Двух заложников в ростовском СИЗО-1 спасли в результате штурма

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Спецназ освободил двух заложников, захваченных 16 июня в ростовском СИЗО-1, сообщила пресс-служба ФСИН.
«В результате специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники были ликвидированы, а сотрудники, удерживаемые в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в сообщении ФСИН.Напомним, инцидент с захватом заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел утром 16 июня. Пятеро обвиняемых из разных камер напали на сотрудников изолятора, захватив оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя.
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