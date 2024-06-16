Захватчики заложников в СИЗО отбывали срок за подготовку теракта в КЧР

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Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, отбывали наказание за подготовку террористического акта в Карачаево-Черкесии, трое из них родом из Ингушетии и Чечни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Трое заключенных — Акиев, Гиреев и Цицкиев — являются выходцами из Ингушетии и Чечни и отбывают срок за подготовку теракта в КЧР», — рассказал агентству источник.Согласно открытым данным, в прошлом году Гиреев и Акимов получили 18 лет лишения свободы, а Цицкиев — 18,5 лет.
Еще один источник сообщил, что среди захвативших заложников были также заключенные Сайпудинов и Камнеев.
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Артем Кузьмин