Екатеринбурженка три года получала пособия за несуществующего ребёнка

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Суд в Екатеринбурге вынес приговор женщине, которая три года получала пособия за вымышленного ребёнка, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.
По информации ведомства, в 2020 году жительница Екатеринбурга подделала документы о рождении ребёнка и в последующие три года получала за него социальные выплаты. В сумме женщина обманула государство более чем на 662 тысячи рублей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал мошенницу на сто тысяч рублей. Несостоявшаяся мать возместила ущерб прямо во время судебного заседания.
Ранее 66-летняя жительница Владимирской области вместе с 49-летним подельником попытались обокрасть отделение банка ВТБ с помощью пневматического пистолета и страйкбольной гранаты, однако, были разоблачены и схвачены сотрудниками Росгвардии.
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Евгения Парфентьева