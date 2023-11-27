Пенсионерка с напарником попытались ограбить банк во Владимирской области

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Отделение банка ВТБ во Владимирской области пережил чудовищное нападение – в него ворвались пенсионерка с напарником, угрожая сотрудникам пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 66-летняя женщина и её 49-летний подельник нагрянули в отделение банка ВТБ на улице Разина днём 25 ноября. Угрожая сотрудникам кредитного отдела пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой, грабители стали требовать деньги.
На удивление, отдавать деньги горе-ворам никто не собирался. Сотрудники ВТБ спокойно вызвали Росгвардию. Силовики скрутили злоумышленников и передали полицейским.
В настоящий момент со странной парочкой работают правоохранители. Что стало причиной подобного поступка – пока что остается загадкой.
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На удивление, отдавать деньги горе-ворам никто не собирался. Сотрудники ВТБ спокойно вызвали Росгвардию. Силовики скрутили злоумышленников и передали полицейским.
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Евгения Парфентьева