Экс-аспиранту МГУ Мифтахову вынесли приговор за оправдание терроризма

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Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова приговорили к четырём годам заключения по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС.
Решением Центрального окружного военного суда Екатеринбурга Мифтахов проведёт два года и шесть месяцев в тюрьме, а остальную часть срока – в колонии строгого режима.
Его адвокат Светлана Сидоркина заявила, что приговор суда будет обжалован. Гособвинение потребовало назначить экс-аспиранту три года лишения свободы.
Мифтахова задержали 4 сентября 2023 года после выхода из исправительного учреждения, где он отбывал срок за поджог офиса «Единой России» в подмосковных Химках. За неделю до этого ФСБ РФ возбудила в отношении него уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
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Анастасия Чинкова